Stortingspresidenten trekkjer seg – politiet skal etterforske pendlarbustad-sakene

innenriks

Torsdag kveld vart det kjent at Oslo politidistrikt opnar etterforsking av Stortingets pendlarsaker og minst seks stortingsrepresentantar etter oppslag i media.

Førebels har ikkje påtalemakta nokon konkret mistanke eller teke ut sikting mot nokon, men viser til lovverket som pålegg dei å etterforske moglege straffbare forhold når slike opplysningar finst.

– Eg tek det for gitt at eg er blant dei, opplyser Hansen til NTB.

– Eg meiner det er uforsvarleg for Stortinget å ha ein stortingspresident som er under politietterforsking. Eg har derfor kontakta partileiaren min og parlamentariske leiar og orientert om at eg vil trekkje meg som stortingspresident, opplyser ho.

Forklaring

I ei eiga forklaring til Stortinget som vart offentleggjord torsdag kveld, skriv Hansen at ho ikkje etablerte seg fast i Ski 2014, sjølv om ho då kjøpte seg inn i huset til ektemannen.

«Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester.», skriv Hansen.

-Bedrageri

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim skreiv torsdag kveld ut ein etterforskingsordre på bakgrunn av nyheitene om at fleire stortingsrepresentantar kan ha praktisert pendlarregelverket feil.

– I lys av det komne fram finst rimeleg grunn til å undersøkje om det finst straffbart forhold – nemleg bedrageri, skriv Alfheim.

Det er Finans- og spesialseksjonen ved Oslo politidistrikt som no vil etterforske om stortingsrepresentantane har fått ein uretteleg fordel ved at dei er tildelt pendlarleilegheit på feilaktig grunnlag.

Seks representantar

Etterforskinga blir beordra sjølv om påtalemakta ikkje har fått noka melding frå Stortinget.

– Gjennom media har det i løpet av hausten komme fram minst seks namngitte stortingsrepresentantars moglege feilpraktisering av nemnde regelverk. Fleire av dei folkevalde har òg uttalt seg i media, skriv førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i etterforskingsordren som vart offentleggjord torsdag kveld.

Både det som taler mot dei aktuelle personane, og det som taler til deira fordel, skal kartleggjast.

– Etterforskinga skal gjennomførast så raskt som mogleg, slik at ingen unødig blir utsett for mistanke eller ulempe, skriv Alfheim vidare.

(©NPK)