Stortingspresidenten får kniven på strupen – skal forklare seg skriftleg

Etter eit krisemøte med dei parlamentariske leiarane torsdag vart det klart at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) slepp å gjere greie for i stortingssalen om pendlaravsløringane.

Men Stortinget krev framleis svar.

– Eg har bretta ut familielivet mitt, sa Hansen då ho kom ut frå møtet.

– Vi har drøfta om eg skal halde ei forklaring for Stortinget der eg fortel historia eg no har fortalt til dei parlamentariske leiarane. Det var det ikkje noko stort ønske om. Men vi vart samde om at eg skal gi eit grundig skriftleg svar, forklarte ho.

Blir lagt opp til å bli offentleg

Stortingspresidenten har frå før beklaga og sagt at ho misforstod pendlarbustadreglane. Den skriftlege forklaringa til Stortinget kjem i løpet av torsdag, og det blir òg lagt opp til at ho vil bli offentleg.

– Eg har vore på tilbodssida og sagt at eg kan gå på Stortingets talarstol og gjere greie for, brette ut familielivet mitt og fortelje kvifor eg kjøpte meg den og den bustaden. Men det var det ikkje ønske blant dei parlamentariske leiarane om, sa Hansen etter møtet på torsdag.

Det var tysdag at Adresseavisen avslørte at Hansen kan ha brote reglane for Stortingets pendlarbustader.

Ventar til forklaringa kjem

Det er framleis ikkje avklart om Hansen kan halde fram som stortingspresident etter avsløringane. Politikarar frå fleire parti sa etter diskusjonane på torsdag at dei no vil sjå den skriftlege forklaringa før dei tek stilling til dette.

– Eg trur det er viktig å gjere ting i rett rekkjefølgje her. Media gjer ein viktig jobb, det er det ingen tvil om. Men Stortinget som organ kan ikkje basere seg på mediesaker. Vi må basere oss til saker som blir her genererte, mellom anna gjennom skriftlege forklaringar, seier Høgres Trond Helleland til NTB.

Venstre-leiar Guri Melby seier ho vil ha alle fakta på bordet før ho tek stilling til om Hansen framleis kan ha tillit.

– Det er altfor tidleg å konkludere på tillitsspørsmålet og kva som skal skje vidare, seier Melby til NTB.

Ho skildrar situasjonen som «trasig».

– Det er ingen tvil om at det er ein vanskeleg situasjon personleg for stortingspresidenten. Og så er det ein vanskeleg situasjon for alle oss politikarar når det kjem saker som svekkjer omdømmet vårt blant folk, seier Melby.

– Denne typen saker bidreg til å bryte ned tilliten.

Ikkje avgjort

SV-leiar Audun Lysbakken seier for sin del at SV så langt ikkje har komme dit at tillit er eit tema.

– Vi har sjølvsagt som utgangspunkt at vi har tillit til den presidenten vi har valt. Dette er ei sak vi går inn i, og ser på opplysningane som kjem, både knytt til hennar sak og korleis vi skal rydde opp i dette, seier Lysbakken.

Heller ikkje Frp har teke ei avgjerd, ifølgje partileiar Sylvi Listhaug.

– Vi skal la henne få svare, og eg ønskjer at gruppa vår skal få diskutere saka, så skal vi komme tilbake til det, seier ho.

Skal gjennomgå enkeltsaker

På møtet med dei parlamentariske leiarane vart det òg avklart at Stortinget skal gjennomgå alle enkeltsaker som handlar om moglege brot på pendlarbustadreglane.

Det skjer etter at Stortingsadministrasjonen først la sakene til side og viste til at administrasjonen ikkje har hatt mandat til å gjennomføre slike granskingar.

No er eit slikt mandat gitt.

– Det har vore ein del saker, ikkje frykteleg mange, med veldig ulikt innhald. Dei vil bli følgt opp. Vi skal komme tilbake til akkurat korleis vi skal gjere det, seier Svein Harberg (H), visepresident på Stortinget.

Han seier det ikkje er klart om det blir Riksrevisjonen eller eksterne aktørar som skal følgje opp sakene.

Eit eige utval skal samtidig sjå på korleis reglane for pendlarbustader skal vere i framtida. Dette utvalet skal leiast av Therese Johnsen, som mellom anna har vore ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

