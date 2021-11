Støre om pendlarbustad: – Alvorleg for folks tillit til folkevalde

innenriks

Tysdag avslørte Adressa at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) har hatt gratis pendlarbustad i Oslo fram til 2017, sjølv om ho sidan 2014 hadde eigd bustad i Ski, berre 29 kilometer unna.

På spørsmål frå TV 2 om Hansen bør fråtre, svarer Støre at det er opp til Stortinget å avgjere.

– Vi har tillit til at ho klargjer spørsmåla om det ho har stått i, og at presidentskapet klargjer det i eit sånt utval. Og så må vi sjå til at det ikkje oppstår slike situasjonar, for det er alvorleg for folks tillit til politikarar og folkevalde. Så vi må sørgje for at regelverket er til å forstå, og at det blir følgd, seier statsministeren.

Han beskriv saka som uheldig.

– Eg trur alle ser at alle sakene er uheldige. Det er heilt openbert. Då må det oppklarast og bli opplysast, og det har eg tillit til at ho gjer, seier Støre.

(©NPK)