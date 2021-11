Smitte utfordrar kommunale tenester i Trondheim

innenriks

Den generelle smittespreiinga i Trondheim har ført til at smittesituasjonen ved fleire helse- og velferdssenter, helsehus, legetenester, heimetenester og andre helse- og velferdstenester i kommunen har auka i omfang, skriv kommunen i ei pressemelding.

Dei skriv at det ikkje berre er koronaviruset som skaper trøbbel, men også andre luftvegsinfeksjonar.

– Det varierer mellom enkeltståande episodar og langvarige smitteperiodar. Det har ført til ein svært krevjande bemanningssituasjon. Bemanninga i tenestene er ganske marginal, og det blir merka raskt når nokon er fråverande, skriv kommunen.

Dei skriv at det kan vere at innbyggjarane til kommunen vil merke dette på fleire ulike måtar, mellom anna gjennom at dei ikkje har så god tid som vanleg eller gjer ting på ein annan måte enn i ein vanleg situasjon.

– Innbyggjarane kan erfare at det er meir kø på telefonar og lengre ventetid hos fastlegar og legevakt. Vi er takksame for forståing og tolmod frå innbyggjarar og tenestemottakarar i den situasjonen vi står i no, skriv kommunen.

(©NPK)