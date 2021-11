Riksrevisjonen skal granske pendlarbustad-sakene

innenriks

Til avisa opplyser Foss at Riksrevisjonens styre skal avgjere innhaldet i undersøkingane under eit møte i slutten av november.

– Etter det kan vi seie litt meir konkret, seier han.

Han meiner det ikkje er tilfredsstillande at det slik situasjonen er no, ikkje er nokon instans som undersøkjer konkrete brot på Stortingets regelverk.

– Svaret på det er sjølvsagt nei. Fleire saker har tydeleg vist at kontrollen med ordningane til stortingsrepresentantane har vore for dårleg. Det trur eg Stortinget sjølv er smerteleg klar over, seier riksrevisoren.