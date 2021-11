Riksadvokaten avgjer om Jan Helge Andersen skal siktast på nytt

innenriks

Sjølv om endra forklaring og nye analysar av DNA-materiale i Baneheia-saka peikar i retning av Jan Helge Andersen, er det ikkje varsla noka ny sikting mot 40-åringen.

Over 20 år etter drapa i Baneheia har nye undersøkingar av gamle DNA-spor frå etterforskinga ført til at Jan Helge Andersen òg blir kopla tettare mot brotsverka mot Lena Sløgedal Paulsen. Dei nye funna blir karakteriserte som overraskande og oppsiktsvekkjande av dei som står nær den nye etterforskinga, som er ein del av gjenopptakinga av straffesaka mot Viggo Kristiansen. Onsdag kveld skreiv avisa Fædrelandsvennen at Andersen skal ha endra si eiga forklaring etter å ha vorte konfrontert med dei nye funna.

Det skal likevel så langt ikkje ha vorte teke stilling til om Jan Helge Andersen skal eller kan bli sikta som følgje av dei nye opplysningane i saka, får NTB opplyst.

Riksadvokaten bestemmer

Statsadvokat Andreas Schei er gitt oppgåva med å etterforske og ta stilling til spørsmålet om Viggo Kristiansen skal få prøvd si sak på nytt.

Det er ikkje avklart kven som bør handtere ei eventuell ny sikting mot Andersen, men NTB får opplyst frå ei sentral kjelde at saka truleg endar på Riksadvokatens bord.

Det meiner også Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin.

– Det vil vere statsadvokaten i Oslo, og så vil det vere Riksadvokaten igjen som må ta stilling til om Jan Helge skal siktast. Heile saka er overført frå Agder til Oslo, og då er det naturleg at det er der ei ny sikting eventuelt blir teken ut, seier Sjødin til NTB.

Det var Riksadvokaten som flytta ansvaret for den nye etterforskinga av Baneheia-saka frå Agder til Oslo statsadvokatembete med grunngivinga at «friske auge» burde sjå på saka.

Nytt avhøyr

Jan Helge Andersen vart vist resultata av dei nye DNA-analysane under eit tre dagar langt avhøyr i midten av oktober. Etter offentleggjeringa måndag har det vorte kjent at han skal i eit nytt avhøyr i saka. Onsdag kveld skreiv Fædrelandsvennen at Andersen i avhøyret skal ha opna for at han kan ha forgripe seg på begge offera i Baneheia-saka, men seier han ikkje kan hugse det.

– Dato for avhøyret er ikkje fastsett enno, seier forsvarar Svein Holden til NTB. Han vil elles ikkje kommentere dei nye opplysningane i saka.

– Saka er under etterforsking, og eg vil ikkje kommentere etterforskingsresultata eller betydninga av dei. Det vil berre bidra til spekulasjonar, seier statsadvokat Andreas Schei til NTB.

Fleire prøver står att

Andersen vart i si tid dømd til 19 års fengsel for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen og for medverknad til Kristiansens overgrep mot Paulsen. Viggo Kristiansen vart dømd for begge drapa og for valdtekt og av begge offera. Andersen vart lauslatt på prøve etter å ha sona 16 år i fengsel i 2016.

Funn av DNA frå Jan Helge Andersen på Lena Sløgedal Paulsens kropp kan bety at han hadde ei anna rolle enn den han sjølv fortalde om i avhøyr og som han vart trudd på under rettssaka for tjue år sidan. Fædrelandsvennen skriv onsdag òg at politiet i avhøyra opplyser at DNA-funna på Lena Sløgedal Paulsen berre kan stamme frå Andersen, far hans eller andre personar i farslinja. Politiet konfronterer òg Andersen med kvart av dei seks nye DNA-funna.

Dei nye analysane av DNA-materialet er gjennomførte i Noreg. Fleire andre av dei gamle prøvene står det att å få undersøkt på nytt. Desse vil likevel bli sende til laboratorium i utlandet.

– Meir alvorleg

Sjødin viser til at også straffesaka mot Jan Helge Andersen kan bli teke opp att med heimel i straffeprosesslova dersom det viser seg at han kan vere skuldig i ei meir alvorleg handling enn det han er dømd for.

Statsadvokat Schei seier det er uavklart kor lang tid dei attverande DNA-analysane vil ta og om dei derfor kan avslutte etterforskinga av saka før jul.

– Vi håpar det går, men det kjem an på. Vi må ha sluttført alle undersøkingar før vi kan skrive ei innstilling til Riksadvokaten, seier Schei.

