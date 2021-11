Regjeringa held koronapressekonferanse fredag

innenriks

Også assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet er til stades, opplyser regjeringa.

Pressekonferansen blir halden i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet i Oslo.

For justisminister Mehl er dette den første koronapressekonferansen. Då regjeringa orienterte førre fredag, stod ho opphavleg på innkallinga, men namnet var fjerna i ei oppdatering.

– Justisministeren skulle opphavleg vere med på pressekonferansen fordi ho har ansvar for spørsmål knytt til innreise. No har regjeringa bestemt seg for å bruke litt meir tid på å vurdere tilrådingane frå helsestyresmaktene knytt til innreise, skreiv politisk rådgivar i justisdepartementet Trond Ivar Brække i ein SMS til NTB.

Det siste døgnet er det registrert 2.478 koronasmitta i Noreg. Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 1.761 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 1.505.