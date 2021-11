Odin-saka blir truleg lagd bort

innenriks

Politiadvokat Hans Vang i Trøndelag politidistrikt seier til Adresseavisen torsdag at politiet held på med ein ny gjennomgang av etterforskinga.

– Ein av grunnane til at vi gjennomgår saka, er at vi ser etter hol i etterforskinga, om det er ting vi bør undersøkje ytterlegare. Dersom vi finn at det ikkje er det, så er det naturleg at vi vurderer ei bortlegging, seier Vang.

Foreldra til Odin er ikkje tilfreds med at saka kan bli lagd bort utan at dei har fått svar.

– Vi har skjønt kva veg det går. Politiet har jo annonsert så lenge at dei vil gjere ein siste gjennomgang før dei legg bort saka. Vi synest ikkje det er greitt at saka blir lagd bort så lenge det ikkje er funne svar, seier Odins mor, Ingunn Hagen.

(©NPK)