NVE vil ha ny pris for fjernvarmekundar

innenriks

– I dag er reguleringa av fjernvarme svært enkel ved at prisen ikkje må overstige kraftprisen. Vi meiner at dette ikkje er god nok regulering, seier Kjetil Lund, sjef i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til E24.

I eit brev til Olje- og energidepartementet foreslår direktoratet å greie ut forslag til korleis fjernvarme skal prisast.

Dagleg leiar Trygve Mellvang Tomren-Berg i bransjeforeininga Norsk Fjernvarme meiner det var på høg tid at NVE kunngjorde ønsket om endring.

– I energilova står det berre at straumprisen skal vere øvre grense, og så er det NVE som klageinstans som frå sak til sak bestemmer kva som er greitt eller ikkje. No som vi får ny nettleige frå nyttår, blir føresetnadene endra, og ein var nøydd til å vite kva som er innanfor lova. Men helst skulle vi sett at dette kom for halvtanna år sidan, seier han.

I 2019 utgjorde varmeproduksjonen om lag 10 prosent av det totale behovet for oppvarming og varmvatn i Noreg. I Oslo er rundt 20 prosent av oppvarmingsbehovet dekt med fjernvarme.

