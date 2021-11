Militærfartøy mista framdrifta etter brann om bord under øving

innenriks

Hovudredningssentralen vart varsla klokka 04.48 natt til torsdag. Ved 7-tida torsdag morgon seier oberstløytnant Ivar Moen hos Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) til Bergens Tidende at fartøyet har framdrift igjen.

– Brannen er no sløkt, og dei har framdrift, opplyser han til avisa.

Redningsselskapet melde torsdag morgon at ei redningsskøyte hadde sett kurs ut mot fartøyet frå Rørvik. Redningsleiar Asbjørn Viste hos HRS seier til BT at dei kort tid seinare vart bedne om å halde seg i le sidan vêrforholda er så kraftige at det ikkje var vits at dei drog ut.

Moen ved FOH seier dei tek situasjonen på alvor. Det er varsel om kuling og meld om vindkast opp mot 16 meter i sekundet i området.

– Det er veldig krevjande vêrforhold som gjer at vi tek dette på største alvor, seier Moen, og legg til at dei jobbar med å få fartøyet inn i rolegare farvatn.

