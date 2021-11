MDG-Hansson står på sitt – krev at stortingspresidenten går

innenriks

– Eva Kristin Hansen bør ta ansvar og gå av som stortingspresident, seier han til TV 2.

Hansen budde frå 2014 saman med mannen sin i Ski utanfor Oslo, men leigde samtidig ein hybel i Trondheim. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlarbustad, men Hansen fekk pendlarbustad likevel fordi ho oppgav hybelen i Trondheim som adresse. Først i 2017 melde Hansen flytting til Ski og sa opp pendlarbustaden.

Hansson meiner det er naturleg at leiarar i liknande situasjonar, også utanfor politikken, trer til side i slike situasjonar.

– Det er det vanlege at leiarar og statsrådar gjer i situasjonar der dei ikkje nødvendigvis har gjort noko gale sjølv, men er ansvarlege for ein feil. Dei tek det ansvaret ved å gå, og det same bør Stortingets president gjere for å få rydda opp i denne saka, både for Stortinget og seg sjølv, meiner han.

