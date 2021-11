Lysbakken håpar avgangen til presidenten skapar ro

innenriks

Hansen varsla torsdag kveld at ho vil gå av, sidan ho går ut frå at ho er ein av personane som er under politietterforsking i pendlarbustadsakene.

– Det er ei klok og nødvendig avgjerd av Eva Kristin Hansen, og eg håpar avgjerda hennar kan bidra til å skape ro rundt den prosessen som er sett i gang for å rydde opp i forholda rundt pendlarbustader. Ho skal ha honnør for å setje omsynet til Stortinget og tilliten til dei folkevalde først, seier Lysbakken i ei fråsegn sendt til NTB.

– Oppryddinga må no halde fram. Også det er avgjerande for folks tillit til dei folkevalde. Det er bra at partia no er samde om at sakene skal gjennomgåast og at regelverket for pendlarbustader skal vurderast på nytt.

(©NPK)