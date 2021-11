Listhaug om at stortingspresidenten går av: – Veldig lurt

innenriks

– Det er veldig klokt at ho gjer det, samtidig som eg skjønner at det er ei veldig vanskeleg sak for henne. Men her var det ingen veg utanom, seier Listhaug til NTB.

Det seier Frp-leiaren kort tid etter at det vart kjent at Eva Kristin Hansen hadde trekt seg.

– Eg meiner det er uforsvarleg for Stortinget å ha ein stortingspresident som er under politietterforsking. Eg har derfor kontakta partileiaren min og parlamentariske leiar og orientert om at eg vil trekkje meg som stortingspresident, opplyser Hansen til NTB.

Listhaug fortel vidare at Stortinget har eit felles mål i tida framover – å gjenreise tillit og rydde opp i det rotet og dei sakene dei dessverre har hatt altfor mange av, seier ho sjølv.

– Eg trur nok at det blant vanlege folk ikkje hadde vorte akseptert noko anna enn at ho måtte gå, og eg trur nok at gruppa vår òg ville ha komme til den konklusjonen, seier ho vidare.

