Høgre meiner det går for tregt med tredje vaksinedose

– Ingen ønskjer ein ny runde med nedstenging, sosial distanse og heimekontor. Smittekurva må snuast no, ikkje til neste år. Forventninga mi er at regjeringa sikrar raskare vaksinasjon av befolkninga med tredje dose, slik at fleire blir endå betre beskytta mot koronavirus, seier Trøen til NTB.

Personar på over 65 år, risikopasientar og helsepersonell står først i køen på ein tredje dose vaksine for å friske opp immuniteten mot covid-19.

Regjeringa planlegg deretter for at alle mellom 18 og 64 år får tilbod om oppfriskingsdose neste år.

– Det bekymrar meg at det tek for lang tid å rulle ut den tredje påfyllingsdosen for alle under 65 år. Erfaringane frå Israel viser at det har stor effekt, og det forundrar meg at regjeringa allereie no har konkludert med at vaksinasjonen ikkje skal skje før neste år, seier Trøen.

Ho etterlyser òg ein oppdatert koronastrategi frå regjeringa, og at dei raskt avklarer mogleg bruk av koronasertifikat.

– Det er ei urovekkjande utvikling med smitterekordar og høgt press på sjukehusa. Regjeringa sin strategi for handtering av pandemien vart sist oppdatert i september. Det er på tide at dei presenterer ein oppdatert nasjonal strategi basert på faglege råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, som tydeleg viser korleis vi som samfunn skal handtere den aukande smitten.

