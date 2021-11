Gjenopninga fekk ikkje nordmenn i betre form

innenriks

I november seier 15 prosent av dei spurde at dei er i betre fysisk form etter koronautbrotet, medan dobbelt så mange, 30 prosent, oppgir at dei er i dårlegare form. Resten, omtrent annankvar nordmann, seier at forma er uendra, viser tal frå Norsk koronamonitor frå Opinion.

Tala har vore overraskande stabile sidan august og endra seg ikkje etter gjenopninga av Noreg i slutten av september.

– Den fysiske forma vår verkar rett og slett uberørt av at Noreg opna opp, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I november seier sju av ti nordmenn at dei har trent innandørs eller utandørs den siste veka. Her er det ingen auke etter gjenopninga, og det er 3 prosentpoeng lågare enn gjennomsnittet under pandemien.

