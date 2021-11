Frp vil ha nytt rovdyrforlik – frir til Sp

innenriks

Ifølgje Nationen meiner fleire Frp-politikarar at rovdyrforliket frå 2011 er modent for å takast opp til ny vurdering.

Dei ønskjer mellom anna å flytte roret i rovdyrpolitikken frå Klima- og miljødepartementet til Landbruksdepartementet, noko som også Sp hadde på blokka i regjeringsforhandlingane, men utan å få gjennomslag.

I Hurdalsplattforma lovar dei to regjeringspartia å greie ut ein reduksjon av bestandsmåla for ulv og bjørn.

Frp ønskjer på si side at regjeringa må rullere og revurdere rovdyrforliket, og komme tilbake til Stortinget med dette, pluss at bestandsmåla på gaupe, jerv og kongeørn må vurderast på nytt, med mål om at bestandsmåla skal overhaldast.

Dei nye rovdyrgrepa kjem fram i eit representantforslag som seks stortingspolitikarar frå Frp stiller seg bak i Stortinget torsdag.

– No har Senterpartiet sjansen til å få fleirtal i Stortinget for ei strengare rovdyrforvaltning, seier partiets rovdyrpolitiske talsperson, Frank Sve.

