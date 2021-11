Eitt ord kan bli avgjerande i pendlarsaka

innenriks

På stortingskontora gjennomgår politikarar og rådgivarar no lover og reglar med lupe etter avsløringane om at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) kan ha fått pendlarbustad utan å ha krav på det.

Det regelverket seier, er at stortingsrepresentantar har krav på pendlarbustad viss dei er folkeregistrerte eller faktisk busette meir enn 40 kilometer i køyrelengd frå Stortinget.

Slik regelverket blir i dag tolka, må begge desse kriteria oppfyllast.

Men ordet «eller» inviterer òg til ei anna tolking, nemleg at det er nok å oppfylle eitt av dei to kriteria.

Stortingspresidenten misforstod

Hansen har sjølv forklart at det var denne siste tolkinga ho sjølv la til grunn – heilt til Stortingsadministrasjonen måndag kveld gjorde henne merksam på at dette ikkje er rett måte å lese regelverket på.

– Det som står i retningslinjene, er «eller», altså at du skal vere folkeregistrert eller ha bustad fire mil utanfor, forklarte Hansen etter eit krisemøte med dei parlamentariske leiarane på Stortinget torsdag.

– Eg var folkeregistrert i Trondheim, og leigde bustad der. Men i 2014 kjøpte eg meg inn i mannen min sin bustad av veldig familiære årsaker. Vi gifta oss, og eg kjøpte ut mor hans som eigde ein del i den bustaden, så han kunne få kjøpt seg bil. Eg kan ikkje gå inn i detaljane der, sa ho.

Hansen oppfylte med andre ord kriteriet om å vere folkeregistrert meir enn 40 kilometer frå Stortinget, men ikkje det andre kriteriet om å vere faktisk busett meir enn 40 kilometer frå.

Usemje blant politikarane

NTB er kjent med at politikarar frå fleire parti meiner det burde stått «og» i staden for «eller» i regelverket. Slik reglane er formulert i dag, er det for lett å misforstå dei.

Men ikkje alle er samde i det.

– Reglane er i grunn ikkje så kompliserte, sa Frp-leiar Sylvi Listhaug torsdag.

Ho viste til at Hansen sjølv har stadfesta at ho disponerte ein bustad som låg mindre enn 40 kilometer frå Stortinget. Dermed er det siste kriteriet i regelverket brote.

– Det tek vi til etterretning, sa Listhaug, som tidlegare har bede stortingspresidenten vurdere stillinga si etter avsløringane.

Hybel i Trondheim

Bakteppet for saka er at Hansen frå 2014 budde saman med mannen sin i Ski utanfor Oslo, berre 29 kilometer frå Stortinget.

Men Hansen leigde samtidig ein hybel i Trondheim og oppgav denne som adresse. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlarbustad, men Hansen fekk pendlarbustad likevel fordi ho oppgav hybelen i Trondheim som adresse.

Først i 2017 melde Hansen flytting til Ski og sa opp pendlarbustaden.

Det var Adresseavisen som først avslørte saka om stortingspresidenten.

Ordninga kan ha gitt Hansen ein økonomisk fordel på meir enn 200.000 kroner dei tre åra før ho melde flytting.

