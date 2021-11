Det personlege forholdet til stortingspresidenten påverkar ikkje Høgres og Frps tillit

innenriks

– Det er ikkje uvanleg at det ligg nokre triste historier eller personlege tragediar bak. Når det er sagt, er ofte ikkje det så avgjerande for om du har brote reglane eller ikkje. Har du brote reglane, så har du brote reglane, seier parlamentarisk nestleiar Henrik Asheim i Høgre til NTB.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fortalde om både privatøkonomiske forhold og helseplager då ho skulle svare på spørsmål om pendlarbustadsaka torsdag.

– Eg trur det er forståeleg på eit menneskeleg plan at ein prøver å gjere greie for heile biletet når ein skal forklare seg på eit møte med parlamentariske leiarane, og for så vidt pressa etterpå. Men for Stortinget og innbyggjarane handlar dette om at ein no skal rydde opp, og då må vi sjå på om ho har følgt reglane ho sjølv har vore med på å utarbeide, seier Asheim.

– Sjeldan avgjerande

Torsdag jobba Hansen med ei skriftleg forklaring til Stortinget om saka. Eit møte med dei parlamentariske leiarane var ikkje nok til at ho er sikra tilliten til å halde fram i vervet.

Heller ikkje for Frp-leiar Sylvi Listhaug er private forhold og helseplager avgjerande.

– Det er sånn at i rettssalar og andre stader kan det vere formildande, men sjeldan er det avgjerande for sakene, sa Listhaug etter møtet med stortingspresidenten.

– Eg har veldig stor forståing for at dette er ei vanskeleg sak for henne og familien. Men det handlar om tilliten til stortingspresidenten og Stortinget. Derfor er det utruleg viktig at vi gjer ein grundig jobb.

Opp til stortingsgruppene

Framstegspartiets stortingsrepresentantar skal avgjere om dei har tillit til stortingspresidenten når dei har fått den skriftlege forklaringa.

Det kan òg skje i Høgre.

– Viss det blir aktuelt å stille mistillit, eller viss det blir ei votering over det, vil stortingsgruppa ta stilling til det, seier Asheim.

Han påpeikar òg at ein stortingspresident må ha brei støtte i Stortinget.

– Eg trur ikkje vi kjem til å hamne i ein situasjon der vi får ei jamn votering over stortingspresidenten, seier han.

