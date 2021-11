Ber om to veker varetekt for Stovner-sikta

innenriks

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Han erkjenner ikkje straffskuld, opplyser forsvararen hans, advokat Fisnik Baki, til TV 2.

Til VG opplyser politiadvokat Kristin Feed at politiet vil fengsle han i to veker.

– Siktinga gjeld medverknad til drapsforsøk i samband med skytinga ved Stovner senter 25. oktober. Det er bede om to veker på grunn av fare for tap av bevis, seier politiadvokat Feed.

Vanlegvis ber påtalemakta om fire veker i varetekt, men det er det ikkje nødvendig i denne saka, forklarer ho.

– Vi har vurdert behovet slik saka er no, at vi treng to veker for å hindre den faren for tap av bevis. Ein ber ikkje om meir enn ein ser behov for, seier politiadvokaten.

Frå tidlegare er ein jamaldra mann varetektsfengsla i saka. Han melde seg sjølv for politiet etter å ha vorte etterlyst. Feed seier til VG at dei enno ikkje kan sjå bort frå fleire arrestasjonar.

Det var seint på kvelden måndag 25. oktober politiet fekk melding om at ein mindreårig mann var skoten ved Stovner senter i Oslo. Offeret hadde skadar i mageregionen.

