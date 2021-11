Aasrud (Ap): – Eit rett val

innenriks

– Eg føler med Eva Kristin og det tøffe valet ho måtte ta. Men det var eit rett val, seier Aasrud til NTB.

Eva Kristin Hansen trekte seg torsdag kveld frå vervet som stortingspresident etter at det vart kjent at ho har hatt pendlarbustad i strid med reglane. Politiet har no opna etterforsking av Stortingets fleire pendlarbustad-saker.

– Når ein kjem under politietterforsking, er det ikkje samsvarande med å ha eit verv som stortingspresident, seier Aasrud.

Men ho meiner denne saka vil prege Arbeidarpartiet på Stortinget framover.

– Vi er leie oss, seier ho, men understrekar at partiet no gjer det dei kan for å ta vare på Hansen.

– Vi har tilbode henne den hjelpa ho treng. Vi skal sjølvsagt følgje opp henne, seier Aasrud.

Arbeidarpartipolitikaren seier at det er svært viktig for Stortinget å gjere ein grundig jobb med å rydde opp i pendlarbustadsakene. Eit eksternt utval, Riksrevisjonen og politiet skal alle sjå på sakene.

– Det er viktig at vi får snudd alle steinar og få eit regelverk vi kan halde oss til utan at det kjem slike saker i framtida. Det er på ingen måte bra for den tilliten vi som folkevalde skal ha, at det kjem slike saker ofte, seier Aasrud.

(©NPK)