Vedum: – Eg følgjer med når eg fyller tanken

– Heldigvis er det nokre av oss som klarer å fylle drivstoff når det ikkje er på det høgaste, så eg klarer å få mykje drivstoff til under 16 kroner framleis, fordi eg er bevisst når eg fyller tanken. Det meiner eg er eit godt råd til alle, sa finansministeren då Frps Sylvi Listhaug utfordra han på auka drivstoffavgifter i Stortinget onsdag.

Vedum tilrår folk å følgje med på «marknadsøkonomien», slik at bensinstasjonskjedene ikkje får ein for stor del av gevinsten.

– Det varierer mykje i løpet av ei veke, påpeikar han.

Listhaug: – Tidenes mageplask

Finansministeren køyrde sjølv den dieseldrivne bilen sin til Stortinget då han førre veke la fram budsjettforslaget frå Ap-Sp-regjeringa.

Der går regjeringa inn for at bilistane i stor grad skal skjermast for auka CO2-avgift, men samla sett blir drivstoffavgiftene auka noko. Det er snakk om ein auke på 12 øre frå 2021-nivå for bensin, medan det for diesel blir ein auke på 13 øre frå 2021.

Frp-leiar Sylvi Listhaug kallar det «tidenes mageplask».

– Vi må jo trekkje den slutninga at Senterpartiets ønskte nivå er langt høgare enn dei opp mot 20 kronene literen vi no ser, seier Listhaug.

Ho trekte fram ei utsegn Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad kom med til VG i mars, om at det er uaktuelt å sitje i ei regjering som aukar bensinprisen til 20 kroner.

Lågare auke enn Solberg

Vedum påpeikar på si side at regjeringa foreslår ein lågare avgiftsauke på drivstoff enn det tidlegare statsminister Erna Solberg (H) gjorde i det siste budsjettforslaget sitt i haust.

– Den pumpeprisen vi ser i dag, det er jo Frps ønskte nivå, for de har jo vore med å vedta dei budsjetta. Og så har vi redusert trafikkforsikringsavgifta, vi reduserer ferjeprisar, vi forbetrar pendlarfrådrag, vi gjer mange ting for å binde Noreg saman, seier finansministeren.

– Det hjelper jo svært lite for alle bilistane som allereie blør, svarer Listhaug.

Ho er bekymra for at budsjettforhandlingane mellom regjeringa og SV kan gi endå høgare pumpeprisar.

