Støttegruppe: Ikkje varsla nye avhøyr av Viggo Kristiansen

innenriks

– Det siste avhøyret ber preg av at dei er ferdige med avhøyr av han, men det hindrar ikkje at dei kallar han inn igjen. Dei har snakka med han om det dei har sagt dei skulle snakke om, og dei avslutta det ved førre avhøyr, seier Terje Helland, som er talsperson for støttegruppa for Kristiansen, til VG

Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen har begge vore inne til fleire avhøyr i etterforskinga som har gått føre seg i haust.

Denne veka vart det kjent at nye DNA-funn knyter Andersen til begge offera. Han vart likevel berre dømd for eitt av drapa, medan han peika på Kristiansen som gjerningsmann for det andre drapet. Kristiansen har heile tida meint han er uskuldig i saka og vart i sommar lauslaten då saka vart oppatteken.

(©NPK)