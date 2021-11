Rasmus Hansson: – Stortingspresidenten bør trekkje seg

innenriks

– Ho har vel ikkje gjort noko meir gale enn andre, men ho sit i landets nest høgaste verv. Den som sit der, må ta ekstra mykje ansvar og vise at no skal vi ha slutt på den lettvinte misforståingskulturen med privilegium på Stortinget. Ho bør vise det med å trekkje seg, seier Rasmus Hansson til NRK.

Det var tysdag kveld at Adresseavisen skreiv at Eva Kristin Hansen (Ap), som vart vald til stortingspresident i oktober, i 2014 etablerte seg med mannen sin i deira felles bustad på Ski, 29 kilometer frå Oslo. Adressa ho oppgav til Stortinget var ei leilegheit i Trondheim, der ho leigde ein hybel hos Trond Giske. Reglane krev at du bur minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlarbustad.

I ein e-post til Adresseavisen beklaga Hansen.

– Fleire representantar har denne hausten vorte klar over at dei har misforstått regelverket knytt til pendlarbustader. Eg er dessverre blant dei. Eg kan ikkje anna enn å beklage at eg ikkje sørgde for å sjekke dette grundig, skreiv ho.

Ville gjenreise tilliten etter pendlarrot

Som stortingspresident har Eva Kristin Hansen det øvste ansvaret for sakene der stortingsrepresentantar har vedgått å ha misforstått pendlarreglar etter avsløringane i Aftenposten i haust.

Då Hansen tok over som stortingspresident 9. oktober, sa ho til NTB at det blir ei hovudoppgåve for presidentskapet å gjenreise tilliten til Stortinget, mellom anna etter avsløringane rundt pendlarbustadene.

– Det har vore så mange saker no som har bidrege til å svekkje tilliten til norske politikarar, sa ho.

No har ho altså sjølv innrømt at ho er blant politikarane som ikkje har følgt reglane for pendlarbustader, etter å ha vorte konfronterte med opplysningar, mellom anna frå Eiendomsregisteret, av Adresseavisen.

Raudt ber om forklaring

I ein kommentar i Adresseavisen skriv politisk redaktør Siv Sandvik at det er vanskeleg å forstå kvifor Hansen ikkje har byrja å rydde opp før avisa tok kontakt.

«Det er ikke bare flaut, det vitner om mangel på forståelse av hva som skal til for å gjenreise tilliten. (...) Men meldte ikke behovet for selvransakelse seg da Aftenposten satte flomlyset på både regelverk og regelbrudd?»

Nestleiar Marie Sneve Martinussen i Raudt krev at Hansen legg fram ei grundig forklaring på kva som skjedde rundt pendlinga.

– Det er stortingspresidenten som skal rydde opp på vegner av ganske mange representantar som har misforstått, inkludert seg sjølv, og då treng vi å vite korleis stortingspresidenten har agert i denne situasjonen. Det er forskjell på om det er ei aktiv tilpassing eller ei rein misforståing. Det veit vi ikkje no, seier ho.

