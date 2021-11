Mann dømt til elleve års fengsel for å ha drepe mora

innenriks

Det var 9. september i fjor at mannen drap mora i Trondheim.

Mannen erkjende i lagmannsretten at han denne dagen hoppa og tråkka på mora slik at ho døydde. Han nekta likevel straffskuld fordi han meinte at han var utilrekneleg på drapstidspunktet, at han ikkje handla forsettleg og at han handla i nødverje fordi mora angreip han først.

Det har vorte gjennomført ei rettspsykiatrisk undersøking av mannen, men dei sakkunnige har komme fram til at mannen ikkje var psykotisk då han drap mora.

I tillegg til dommen på elleve års fengsel blir mannen dømd til tap av arveretten etter mora.

