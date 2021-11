Kyrkjemøtet vil ha oljestans – Frp reagerer

innenriks

Kyrkjemøtet vedtok tysdag med 103 mot to stemmer ei oppmoding til å stanse ytterlegare leiteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel, skriv Klassekampen og Vårt Land.

Frp-leiaren meiner offensiven mot oljenæringa er feilslått og seier kyrkja oppfører seg som eit politisk parti.

– Som vi veit, vil det å leggje ned norsk oljenæring kunne føre til auka utslepp globalt. Flagge ut arbeidsplassar, og gjere Noreg til eit fattigare land. Det blir ikkje mykje igjen til verken løyvingar til kyrkja eller bistand om vi fjernar oljeinntektene. Dei skjer av greina dei sjølv sit på, skriv ho i ei melding til Klassekampen.

116 representantar frå elleve bispedømme har halde kyrkjemøte i Trondheim. Møtet, som starta den 11. og vart avslutta 16. november, er Den norske kyrkjas øvste organ.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland for Høgre meiner det ikkje finst haldepunkt i Bibelen for vedtaket og åtvarar mot følgja utviklinga kan få for oppslutninga til kyrkja.

– Når kyrkjemøtet ønskjer å vere politisk verkstad, å vere ein politisk part, så gjer Den norske kyrkja seg mindre interessant for oss som er politisk engasjerte. Du kjenner deg ikkje heime då, seier Stensland til Vårt Land.

