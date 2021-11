Færre har brukt antibiotika i år

innenriks

– Det er veldig positivt at helsetenesta har klart å nå det ambisiøse målet i handlingsplanen, og at utviklinga held fram i år. Redusert antibiotikabruk er det viktigaste våpenet for å kjempe mot resistens og dermed behalde antibiotika som eit effektivt legemiddel mot infeksjonar, seier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen i ei pressemelding.

Antibiotikabruken hittil i år er 6 prosent lågare enn same periode i fjor. Sidan 2012 har forbruket falle med 36 prosent per 1.000 innbyggjar.

Helsedirektoratet har no stramma inn retningslinjene for antibiotikabruken. Ved sjukdommar som urinvegsinfeksjon, brukte ein før opptil ei veke på å behandle det.

– Men no har vi nye studiar som viser at ein kan klare seg med berre eit par dagars behandling, seier seniorrådgivar og lege Svein Høegh Henrichsen ved Helsedirektoratet til VG.

(©NPK)