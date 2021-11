Berre 308 personar tvangsreturnerte i oktober

innenriks

Nedgangen heng saman med at innreiserestriksjonane til Noreg frå EØS/Schengen-området vart fjerna 25. september, opplyser Politiets utlendingseining (PU).

I oktober vart berre 84 personar tvangsreturnert med bakgrunn i desse innreiserestriksjonane, mot 1.876 i september.

Dei førebelse tala frå oktober viser at totalt 278 av dei returnerte var i kategorien bort- og utviste, 15 i kategorien avslag på asyl og 15 i kategorien Dublin/trygt tredjeland. 58 personar hadde fått éin eller fleire straffereaksjonar, noko som svarer til 6 prosent av alle uttransporteringar denne månaden.

Samtidig er talet på returnerte i kategorien avslag på asyl i oktober det høgaste i løpet av ein enkeltmånad så langt i år.

Per 31. oktober har politiet gjennomført totalt 7.279 tvangsreturar, noko som er ein auke på heile 149 prosent samanlikna med same tidspunkt i år. Årsaka til auken er innreiserestriksjonane som vart innførte i samband med koronapandemien i januar i år.

Hittil i år (til og med oktober), er 16.585 personar returnerte på grunn av innreiserestriksjonar relaterte til koronapandemien. Det svarer til heile 91 prosent av alle tvangsreturar.

Dette speglar seg òg i tala for kva land desse personane er returnerte til. Der tronar Sverige høgast med 10.717, deretter følgjer Polen (1.333) og Danmark (1.211).

Totalt åtte mindreårige vart uttransporterte i oktober. Alle vart returnerte saman med sine føresette. I årets ti første månader har 245 mindreårige vorte uttransportert, noko som er 58 fleire enn same periode i fjor.

PU opplyser at dette er førebelse tal og at dei ventar at dei endelege tala vil auke noko.

