139 nye smitta i Bergen – vurderer strengare tiltak

43 prosent av smittetilfella er blant barn og ungdom under 20 år, skriv Bergen kommune i ei pressemelding.

Tysdag vart det sett smitterekord i Bergen, noko kommunen meinte mellom anna kom av etterslep i registreringa. Dette er truleg ikkje tilfelle onsdag.

– Samtidig får vi meldingar om at det truleg blir høge tal i morgon òg, og dermed ser det ut til at vi no er inne i ein periode med reell smitteauke i Bergen, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Ho legg til at kommunen følgjer situasjonen nøye, og vurderer om det er behov for nye tiltak.

