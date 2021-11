Trysil-bebuarar skal i krisemøte om busituasjon

innenriks

– Det er ei veldig dramatisk hending. Det viktigaste no blir å ta vare på dei som bur her, og sørgje for at dei får ein ny og trygg stad å bu, seier nestleiar i sameiget Pernup, Arnfinn Hoel til NRK.

Det var måndag kveld at kommunen gav omgåande bruksforbod av bustadkomplekset etter å ha vurdert branntryggleiken som så dårleg at det kan vere livsfarleg for bebuarane dersom det byrjar å brenne i ei av leilegheitene.

Det vart vedteke at bebuarar skulle få overnatte der dersom ein ikkje hadde moglegheit til å overnatte ein annan stad. I løpet av natta var det brannvakt som passa på staden, og vakthaldet vil halde fram i dagane framover.

Tysdag har kommunen funne ledige bustader til fleire av bebuarane som ikkje klarer å finne ei mellombels buløysing. Seinare tysdag ettermiddag skal bebuarane i krisemøte med kommunen der behova deira i tida framover skal kartleggjast.

Det fem år gamle bustadbygget, som består av 18 leilegheiter, er livsfarleg på grunn av dårleg branntryggleik og tekniske feil, ifølgje det lokale brann- og redningsvesenet.

