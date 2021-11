Sbanken fall kraftig på børsen – Equinor sette rekord

innenriks

Det bratte kursfallet for Sbanken straks etter at børsen opna for handel, hang tydeleg saman med Konkurransetilsynets avgjerd om å stanse DNBs kjøp av konkurrenten. Aksjen kom seg noko litt utover dagen og enda med ein nedgang på 6,23. DNB-aksjen fall 1,17 prosent.

Hovudindeksen steig altså 0,3 prosent til 1.236,99 poeng, godt hjelpt av Equinor-aksjen som kunne notere sitt høgaste kurs nokosinne: 236 kroner per aksje etter å ha stige 4,68 prosent.

Det skjedde etter meldingar om at tyske styresmakter har stansa godkjenningsprosessen til gassleidningen Nord Stream 2 mellom Russland og Tyskland.

Aker BP steig 1,5 prosent, medan Norsk Hydro fall heile 2,23 prosent.

Nordsjøolje vart ved børsslutt omsett for 82,14 dollar fatet, ein oppgang på eit par dollar frå same tid dagen før.

I Paris steig CAC 40-indeksen 0,36 prosent, medan Londons FTSE 100-indeks fall 0,20 prosent. I Frankfurt steig tyske DAX 30 0,57 prosent.

(©NPK)