innenriks

– SVs haldning har heile tida vore at viss EU ikkje stiller opp med pengar, så burde regjeringa gjere det, seier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

Han gjer det klart at SV no vil jobbe vidare for å sikra at planane om CO2-fangst ved Fortum Oslo Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo blir realisert.

– Vi kjem til å jobbe for å redde dette prosjektet, seier han.

