Rapport: Ni av ti avgjerdstakarar meiner IT-bedrifta deira nedprioriterer cybertryggleik

Rapporten er gjennomført av Sapio Research på vegner av cybertryggleiksselskapet Trend Micro. 5.300 tilsette og avgjerdstakarar frå over 250 selskap i 26 land er intervjua i rapporten, skriv Trend Micro i ei pressemelding.

83 prosent av avgjerdstakarane i norske IT-selskap kjenner seg pressa til å bagatellisere alvorsgrada av cyberrisiko overfor eige styre, ifølgje rapporten.

Berre halvparten av leiarane trur at toppleiinga fullt ut forstår og tek inn over seg risikoen for cyberangrep. Under halvparten svarer at risiko for cyberangrep blir behandla som eit IT-problem framfor ein forretningsrisiko.

