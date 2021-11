Politileiarar ber om ny vurdering av fast væpning

innenriks

– Med det nye kriminalitetsbiletet og trusselvurderingane til politiet, er tida moden for ei ny vurdering av om norsk politi skal gå over til å vere eit fast væpna politi, seier Frank Gran, leiar av Noregs Politileiarlag i Parat (NPL) i ein e-post til NTB.

Gran seier at han og medlemmene hans har vore skeptiske til fast væpning, og at dei har gitt si støtte til tilrådingane frå Bevæpningsutvalget – men at han no opplever eit stemningsskifte blant norske politileiarar.

– For vår del er det viktig med ein grundig og kunnskapsbasert prosess, der både tilsette i politiet og sivilsamfunnet deltek med kunnskap, erfaringar og innspel – før det blir teke ei ny politisk avgjerd. Det er openbert at både kriminalitetsbiletet og trusselvurderingane er endra sidan 2017, då må òg kunnskapsgrunnlaget oppdaterast og nye permanente tiltak blir vurderte, seier Gran.

(©NPK)