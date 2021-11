Konkurransetilsynet stoppar DNBs Sbanken-oppkjøp: – Dei har ikkje fjerna bekymringa vår

innenriks

– Verken svaret til selskapa på bekymringane til tilsynet eller forslaget deira til avhjelpande tiltak har endra Konkurransetilsynets vurdering. Vi meiner framleis at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekt konkurranse og dårlegare vilkår for bankkundar som ønskjer å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikkje kan gjennomførast, seier konkurransedirektør Lars Sørgård i ei pressemelding.

Konkurransetilsynet har to gonger tidlegare varsla at dei kunne komme til å stanse oppkjøpet. I oktober la DNB fram forslag til avhjelpande tiltak, og etter dette utsette Konkurransetilsynet fristen sin med å komme med ei endeleg avgjerd. Fristen var torsdag denne veka.

No har tilsynet bestemt seg for å gjere alvor av varselet.

Årsaka er at DNB allereie er den største tilbydaren i den veksande fondsmarknaden, og tilsynet har frykta at posisjonen til banken med oppkjøpet vil bli ytterlegare forsterka.

DNB vurderer å klage

Det var 15. april i år at det vart kjent at DNB ønskte å kjøpe Sbanken. I juni gjekk DNB ut og sa at dei hadde sikra seg 90,9 prosent av aksjane i banken og dermed var i posisjon til å tvangsinnløyse dei resterande aksjane.

– Konkurransetilsynet har stoppa oppkjøpet, sjølv om det er ein veldig liten del av Sbanken vi har diskutert over fleire månader. Alt som var knytt til vanlege banktenester, som bustadlån, kort, betaling og innskot, var klarerte. Derfor er det overraskande at dei meiner ei så lita tue kan velte eit så stort lass, seier konserndirektør Kjerstin Braathen i DNB i ei pressemelding.

Ho er misfornøgd med Konkurransetilsynets avgjerd.

DNB vurderer no å klage over Konkurransetilsynets vedtak til Konkurranseklagenemnda. Dei har ein frist på 15 vyrkedagar på å bestemme seg for om dei vil klage.

– Vi er heilt usamde i Konkurransetilsynets tolking av konkurransetrykket i marknaden. Sjølv om vi var usamde i den opphavlege vurderinga deira av konkurransen i fondsmarknaden, har vi foreslått veldig solide tiltak som vi meiner ville fjerne alle bekymringane til tilsynet, seier Braathen.

– Foreslo tre avhjelpande tiltak

Konkurransedirektør Lars Sørgård vil overfor NTB ikkje gå inn på kva for nokre avhjelpande tiltak DNB og Sbanken har komme med forslag om.

– Det er forretningsløyndommar. Det eg kan seie har at dei har komme med forslag om tre ulike avhjelpande tiltak. Vi har vurdert desse grundig og har komme til at dei ikkje fjernar bekymringa vår for svekt konkurranse, seier Sørgard.

Konkurransetilsynet har gjennom perioden hatt ein tett dialog med DNB og Sbanken.

– Det har vore eit betydeleg tal på møte, og også dialog ut over det, seier Sørgard.

– Det har vore ei lang og grundig behandling, og partane har mot slutten to gonger komne med forslag til tiltak. Derfor har vurderinga teke lengre tid enn normalt, men vi er trygge på at vi har teke rett avgjerd, seier han.

DNBs forslag ikkje tilstrekkeleg

Konkurransetilsynet peikar på at marknaden for sparing i fond er i sterk vekst, og skriv at velfungerande konkurranse er avgjerande for å sikre forbrukarane eit best mogleg tilbod til lågast mogleg pris.

– DNB er allereie den største aktøren i marknaden for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fekk ein endå sterkare posisjon, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Han peikar òg på at Sbanken er ein aktør med betydeleg konkurransekraft.

– Banken har over tid utfordra dei etablerte bankane og vore ein pådrivar for auka konkurranse. Selskapsforslaget til avhjelpande tiltak har ikkje vore tilstrekkeleg til at Konkurransetilsynet kan tillate oppkjøpet, seier Nese.

Konkurrerer mot utanlandske bankar

Kjerstin Braathen i DNB seier at norske bankar konkurrerer mot utanlandske bankar og store teknologiselskap. Ho påpeikar at det innan sal av fond er knallhard konkurranse frå bankar og uavhengige plattformer.

– Marknaden utviklar seg utruleg fort, og det er lett for nye aktørar å etablere seg. Konkurransetilsynet synest å sjå bakover når dei vurderer saka – i staden for å sjå på korleis denne marknaden fungerer i dag, seier ho.