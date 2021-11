Fulle sjukehus og utsette operasjonar over heile landet

innenriks

Akershus universitetssjukehus (Ahus) har ti intensivplassar, men hadde måndag 18 intensivpasientar. Postoperativ og medisinsk overvaking har overteke dei minst akutt sjuke pasientane. Tysdag var det igjen elleve pasientar på intensiven, melder VG.

Og dei er ikkje åleine om å ha fulle senger.

– Det er fullt overalt. På Ullevål, Kalnes og Diakonhjemmet. Heilt fullt, seier leiar for intensivavdelinga ved Rikshospitalet, overlege Andreas Barratt-Due, til Aftenposten.

Alle sjukehusa ligg under Oslo universitetssjukehus (OUS). Måndag for ei veke sidan kutta OUS planlagd operasjonsaktivitet med 10 prosent ved alle sjukehus for å frigjere ressursar som følgje av det høge presset på intensivavdelingane.

Også Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) har måtta utsetje planlagde operasjonar, skriv Dagbladet. Måndag var åtte koronapasientar innlagde på intensivavdelingar ved dei ulike helseføretaka i Helse nord.

Mange må bli heime

Ved St. Olavs hospital i Trondheim blir det jobba iherdig med å ha nok folk på jobb. Sjukehuset har aldri hatt så høgt sjukefråvær som no, opplyser sjukehusdirektør Grete Aasved til NRK.

Tysdag sat leiinga ved sjukehuset i møte for å få kommunane til å ta over utskrivingsklare pasientar. At dei ikkje får frigjort sengeplassane, har ført til opphoping elles i sjukehuset, seier konstituert helsefagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Noreg til NTB.

– St. Olavs har fått tre problem samtidig. I tillegg til dei utskrivingsklare pasientane har dei fått ei bølgje med koronapasientar som belastar infeksjons- og intensivavdelingane. På toppen av det heile har det vore ei forkjølingsbølgje som har treft både tilsette og pasientar, seier han.

Nakstad er bekymra

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad varsla i oktober at det kunne bli dobbel belastning på helsesystemet i haust og vinter fordi sesongbaserte luftvegsinfeksjonar kjem i tillegg til koronasmitte. No meiner han det er grunn til bekymring.

– Viss trenden ikkje snur, er det urovekkjande, sidan nokon av sjukehusa allereie no må avgrense aktivitet og flytte pasientar. Skulle situasjonen forverre seg, vil det gå ut over stadig fleire pasientar som ikkje har covid-19, seier han til NTB.

20 månader har gått sidan Noreg stengde ned. Med tida har helsevesenet fått viktig kunnskap om covid-19 og forbetra behandlingsrutinane. I tillegg har vaksinen ført til at dei fleste ikkje blir like sjuke som dei elles ville vorte. Situasjonen er på mange måtar betre enn han var i 2020, seier Nakstad, men presiserer at det òg har komme nye utfordringar.

– Vi er nærare ein normalsituasjon enn vi var, med tanke på pågangen av pasientar utan covid-19. Det er dessutan mindre tilgang på vikarar frå Sverige, og ein god del helsepersonell er akkurat no heime på grunn av luftvegsinfeksjonar. Det skaper ei ekstra belastning før vi har komme inn i den eigentlege vintersesongen.

