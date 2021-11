Frifinning for aktlaust bildrap anka til Høgsterett

innenriks

bilen til 19-åringen skar over i motsett køyreretning og tok livet av ein kvinneleg førar som kom imot. Lagmannsretten la til grunn at mannen sovna, og at han hadde «gjort det som kan kreves av ham for å unngå at han sovnet».

Påtalemakta har no bede Høgsterett ta stilling til om dette er rett rettsbruk av varsemdskravet, skriv Rett24.

Ulykka skjedde i Rauma kommune sommaren 2019. Sjølv har mannen forklart at han ikkje hugsar noko av samanstøyten. Den tekniske undersøkinga viste ingen bremsespor.

