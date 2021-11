EU vrakar norsk CO2-prosjekt – SV varslar kamp

innenriks

– Vi er overraska, såpass må eg kunne seie.

Det seier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum til NTB etter at det tysdag vart klart at Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo ikkje er blant dei sju prosjekta som EU-kommisjonen har valt ut til å få økonomisk støtte frå EUs innovasjonsfond.

Fortum søkte opphavleg om 3 milliardar kroner frå innovasjonsfondet, men reduserte i sommar summen til 1,8 milliardar kroner for å auke sjansen for å vinne fram.

Men EU-kommisjonen lét seg ikkje overtyde.

– Det var veldig skuffande, seier Bjerkås.

– Det er eit tilbakeslag, det er det ingen tvil om. Men det er ikkje slutten, forsikrar ho.

SV varslar kamp

EU-kommisjonens avslag betyr at selskapet endå ein gong må ut på jakt etter alternativ finansiering.

– Vi kjem til å jobbe vidare. Men vi må då sjå på korleis vi kan komme i mål på annan måte, seier Bjerkås til NTB.

Eitt alternativ er å søkje EU på nytt. Ein ny tildelingsrunde er allereie i gang, med søknadsfrist i mars. Eit anna alternativ er at den norske staten aukar bidraget sitt til prosjektet.

SV varslar no kamp for å redde prosjektet.

– SVs haldning har heile tida vore at viss EU ikkje stiller opp med pengar, så burde regjeringa gjere det, seier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

– Vil de ta opp denne saka i budsjettforhandlingane ?

– Vi kjem til å sjå på kva moglegheiter vi har for å få gjennomslag for saka. Dette er ei viktig sak for oss, fastslår Haltbrekken.

– Vi kjem til å jobbe for å redde dette prosjektet, seier han.

Treng 4 milliardar kroner

Bjerkås gjer det for sin del klart at det er uaktuelt for Fortum å ta heile rekninga sjølv.

– Prosjektet er ferdig utvikla. Men det går ei grense for kor lenge ein kan halde prosjektet i live. Så det er viktig at vi no relativt raskt klarer å løyse dette, seier Bjerkås.

– Men de treng finansiering?

– Det gjer vi. Vi har fått 3 milliardar kroner frå staten, men vi manglar framleis rundt 4 milliardar kroner som vi må finne ei løysing for, seier ho.

Ber regjeringa opne lommeboka

Miljøstiftinga Zero ber no regjeringa om å opne lommeboka for å redde prosjektet.

– Regjeringa sit no og forhandlar med SV om budsjettsemje. Skal desse partia levere på løfte om å kutte utslepp, ta ei aktiv rolle i å byggje ny industri og satse på CCS, er det no det gjeld, meiner dagleg leiar Sigrun Gjerløw Aasland i Zero.

Det same meiner Bellona:

– Dette må med allereie i neste års statsbudsjett, hevdar seniorrådgivar Olav Øye.

Frp vil skrinleggje

Framstegspartiets nestleiar Ketil Solvik-Olsen meiner derimot at EU-avslaget bør vere eit tydeleg signal til regjeringa om å skrinleggje planane om CO2-fangst.

– Frp har vore tydelege på at det er feil ressursbruk av Ap og Sp når dei no vil bruke store summar på ein teknologi som, viss lykkast, i all hovudsak vil profittere nokre få store utanlandske selskap, men der norske skattebetalarar vil ta uforholdsmessig høg risiko viss prosjektet mislykkast, seier han i ei fråsegn til NTB.

– Når EU no avslår økonomisk støtte til prosjektet, så må det òg bety at interessa deira for dette som eit klimatiltak er låg, meiner Solvik-Olsen.

Persen vil halde fram diskusjonane

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil for sin del ikkje ta stilling til spørsmålet no.

Men arbeidet held fram, stadfestar ho:

– Eg er skuffa over at Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt ikkje har fått støtte frå EUs innovasjonsfond i denne omgangen. Prosjektet på Klemetsrud er modent og godt førebudd, og vi vil no halde fram arbeidet med å få finansiering, seier Persen i ein skriftleg kommentar til NTB.

Ifølgje henne vil den vidare prosessen no bli diskutert med Fortum Oslo Varme.

