Dyr straum og rentehopp legg ein dempar på optimismen

innenriks

Forventningsbarometeret for 4. kvartal viser ein avdempa optimisme. Målinga, som undersøkjer kvs forventningar norske hushald har til eigen økonomi og økonomien i landet, er gjennomført før framlegginga av budsjettet til Støre-regjeringa.

– Ved førre måling såg vi ei rekordhøg tru på økonomien i landet framover. No har denne gått noko ned, og vi ser at folk ikkje lenger har like stor tru på eigen økonomi neste år. Det kan ha samanheng med både renteauke, høge straumprisar og uvisse rundt korleis endringane i statsbudsjettet vil slå inn for hushalda, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Noreg i ei pressemelding.

Han peikar på at folk flest har sett landet klare seg betre enn frykta gjennom pandemien.

– Støttetiltaka har hatt ønskt effekt og dei fleste som har vore i jobb, har klart seg godt gjennom krisa, og veldig mange har òg ein betydeleg større sparesaldo no enn før pandemien, seier Kreutzer.

Svara tyder på at folk vil vente med den store kjøpefesten og i staden bruke eventuelle sparepengar på oppussing, reiser og større investeringar.

Dei mest pessimistiske er dei over 60 år. Forventningsnivået blant dei borgarlege har sokke, medan det har auka blant dei raudgrøne eldste, viser Forventningsbarometeret, som er eit samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS.

(©NPK)