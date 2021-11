innenriks

– Eg hadde berre ikkje lyst til å sitje der meir, seier Christian Tybring-Gjedde til ABC Nyheter.

Han seier at han trekte seg frå sentralstyret, som han vart valt inn i i mai i år, for rundt tre veker sidan. Han vil ikkje seie noko om grunnen til at han trekte seg.

– Det var mitt val, og det var ikkje noko privat, seier Tybring-Gjedde.

(©NPK)