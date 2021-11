innenriks

Nær halvparten av smittetilfella er personar mellom 10–20 år, opplyser kommunen i ei pressemelding.

849 personar testa seg med PCR-testar i Trondheim i løpet av det siste døgnet.

Kommuneleiinga diskuterer for tida mogleg innføring av koronapass for å få bukt med dei høge smittetala. St. Olavs hospital er sett under press og har utsett ei rekkje operasjonar.

