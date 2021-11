St. Olavs hospital utset ei rekkje operasjonar

innenriks

I tillegg til operasjonane, blir ein del polikliniske konsultasjonar og dagkirurgiske inngrep utsette, heiter det i ei pressemelding frå sjukehuset.

– Dette er nødvendig for å skaffe nok personell og senger for å sikre forsvarleg drift i ein svært pressa driftssituasjon, seier sjukehusdirektør Grethe Aasved.

Reduksjonen i aktivitet omfattar ikkje kreftpasientar, barn og akutthjelp.

Korona og RS

Sjukehuset har no 21 koronapasientar innlagde. Seks av desse ligg på intensivavdeling, fem på respirator. Det er det høgaste talet sidan pandemien starta.

I tillegg er 21 barn innlagde med RS-virus.

– Sjukehuset har vore i gul beredskap i to veker no, men trass i dei tiltaka vi hittil har sett inn, har driftssituasjonen vorte endå meir krevjande. Sjukehusleiinga har no full merksemd på å sikre ein trygg driftssituasjon for pasientar og tilsette, seier administrerande direktør Grethe Aasved.

Nye tiltak

St. Olavs hospital hadde måndag beredskapsmøte for å gjennomgå opptrappingsplanane for fullt sjukehus og stadig fleire covid-19-pasientar.

I tillegg til å utsetje operasjonar, set St. Olavs hospital i verk ei rekkje tiltak:

Nye sengepostar blir oppretta for å kunne ta imot infeksjonspasientar og andre indremedisinske pasientar. Personell blir flytta på tvers av avdelingar for å sikre tilstrekkeleg bemanning der det trengst. Legar som vanlegvis jobbar på NTNU, tek ein tørn ved sjukehuset for å avhjelpe situasjonen.

Tiltaka vart måndag òg drøfta med tillitsvalde.

– Eg er djupt imponert over leiarar, tillitsvalde og tilsette som no strekkjer seg svært langt for å handtere situasjonen. I tillegg vil eg gi ein honnør til NTNU som frigir personell for at vi skal sikre god beredskap, seier Aasved.

Bekymra direktør

Allereie førre veke var sjukehusdirektøren svært bekymra over situasjonen, fordi også mange av dei tilsette er smitta.

– Vi har aldri vore i ein sånn driftssituasjon som dette sidan eg kom hit. Dette er absolutt det mest krevjande eg har stått i som sjukehusdirektør, sa Grethe Aasved då til Adresseavisen.

Dei siste sju dagane hadde 42 tilsette fått påvist korona.

– Dette er veldig krevjande for dei tilsette og eg er bekymra for deira situasjon. Dei strekkjer seg veldig langt. Vi har så høgt sjukefråvær og vi har ikkje mange tilsette å ta av, seier Aasved måndag til TV 2.

Sjuke barn

Ho seier sjukefråværet er skyhøgt og forklarer det med at det er mykje smitte i Trondheim, og at mange av dei tilsette er småbarnsforeldre. Mange har luftvegsinfeksjonar, eller dei må vere heime med sjuke barn.

Allereie sist veke vart 100 operasjonar utsette. Ein-meteren vart innført på nytt ved sjukehuset, og alle sosiale arrangement avlyst. Samtidig vart dei tilsette oppmoda til å redusere sosialt samvær på fritida.