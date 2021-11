SSB: Straumprisen over dobbelt så høg som normalt

innenriks

Gjennomsnittleg straumpris for hushalda var 76,3 øre per kilowattime før avgifter og nettleige var rekna inn, ifølgje SSB.

Den totale straumprisen for hushald var i gjennomsnitt 147 øre per kilowattime – 50 prosent over gjennomsnittsnivået i tredje kvartal dei siste fem åra.

Den kraftige prisveksten sør i landet i haust kjem av både låge nivå i vassmagasina og svært høge kraftprisar i store delar av Europa, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det var ein liten nedgang i nettleiga etter at Statnett reduserte sin del av nettleiga med 24 prosent i år, for å avhjelpe situasjonen noko for straumkundar som slit økonomisk som følgje av koronapandemien.

(©NPK)