Politiet og helsevesenet kranglar om psykisk sjuke

Det viser dokument Aftenposten har fått innsyn i. No slår landets største sjukehus alarm etter at dei har fått nok av at politiet ikkje hjelper til, rapporterer Aftenposten.

– Dette er ei problemstilling vi har sett komme over tid, men som har eskalert i 2021 av ukjende årsaker, seier Christian Buskop, klinikkleiar ved Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus (OUS) til avisa.

Usemje mellom helsevesen og politiet om korleis ein skal forstå regelverket, fører til at psykisk sjuke pasientar ikkje blir køyrde til tvungen undersøking og at dei ikkje får den behandlinga dei skulle hatt, ifølgje sjukehuset.

OUS meiner situasjonen er uforsvarleg, Derfor har dei sendt eit krast brev til Helsedirektoratet. OUS skriv i brevet at dei stiller seg uforståande til at politiet ikkje hjelper til når helsevesenet meiner det er nødvendig.

Oslo-politiet svarer på si side at dei er avhengig av ein lovheimel for å bruke makt eller tvang.

Ifølgje Aftenposten er Helsedirektoratet no involvert, og det skal komme eit nytt rundskriv snart som skal omhandle rammene rundt bistand frå politiet,

Årleg blir rundt 7.000–8.000 vaksne tvangsinnlagt her i landet.

