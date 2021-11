Ny studie viser samanheng mellom overvekt og MS

innenriks

Folkehelseinstituttet, Haukeland universitetssjukehus og Akershus universitetssjukehus står bak studien.

Forskarane nytta helseinformasjon innhenta i dei landsomfattande skjermbileteundersøkingane på 60- og 70-talet og kopla desse med data frå det nyare MS-registeret.

– Styrken i studien ligg i at vi har gode objektive måledata frå mange menneske, og at vi kan «følgje» desse over ein lengre tidsperiode gjennom kopling til nasjonale helseregister, seier éin av forskarane bak studien, Rune Høglund.

Forskarane peikar òg på betydninga av studien når det gjeld å auke merksemda mot førebygging av fedme hos barn og unge, som er eit aukande problem i den vestlege verda.

Overvekt er ein av få risikofaktorar ein kan påverke, seier Høglund.

– Kunnskap om risiko og årsakssamanhengar er viktige i forståinga vår av sjukdom og framtidig førebyggjande arbeid, seier han. ​

(©NPK)