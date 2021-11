Norske advokatar demonstrerer for tyrkiske kollegaer

innenriks

Ei symbolsk viktig rettssak mot dei to advokatane Barkin Timtik og Selcuk Kozagacli startar onsdag i Istanbul. Sistnemnde er ein menneskerettsadvokat som også leier ei tyrkisk advokatforeining.

– Norske advokatar og dommarar har sjeldan kappekledde demonstrasjonar, men markerer no at vi står saman med dei tyrkiske kollegaene våre. Advokatar over heile Europa markerer at vi forventar rettferdig rettargang, og at Tyrkia stansar bruken sin av domstolane til å forfølgje kritikarane sine, heiter det i ei fråsegn frå Advokatforeningen til NTB.

Den tyrkiske ambassaden er varsla og beden om å ta imot eit brev, noko dei ifølgje foreininga har avslått.

Amnesty, Dommerforeningen, Helsingforskomiteen, Juristforbundet, den internasjonale juristkommisjonen (ICJ), Pen Noreg og Politijuristene deltek i markeringa tysdag formiddag og signerer brevet.

(©NPK)