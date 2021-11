Norsk studie skal sjekke miljøgifter ved ulikt kosthald hos gravide

innenriks

Professor Per Ole Iversen ved avdeling for ernæringsvitskap ved Universitetet i Oslo står bak studien. Saman med medarbeidarane sine skal han følgje opp 200 gravide, friske, heimebuande kvinner i Noreg.

Kvinnene vil få råd om å følgje dei nasjonale råda for kosthald under svangerskapet, men delast i to grupper. Den eine skal få rettleiing og ha eit så økologisk kosthald som mogleg fram til fødselen, medan den andre gruppa skal ete «som normalt».

Deltakarane skal testast for miljøgifter i blod, urin og avføring.

– Då blir det spennande å sjå om den første gruppa, som et økologisk mat, får lågare nivå av miljøgifter. Vi skal òg teste urinen til babyane for det same. Deltakarane skal følgjast opp over to år, forhåpentleg endå lenger, seier Iversen til NTB.

Dei sårbare

Fordi gravide og barn er spesielt sårbare for miljøgifter, er det gjort slike studiar tidlegare. I 2019 kom ein studie frå Folkehelseinstituttet der forskarane undersøkte om kosthaldet påverkar nivået av miljøgifter i kroppen hos gravide og barn. Studien vurderte likevel ikkje helserisikoen knytt til miljøgiftene.

– I utgangspunktet er det lite plantevernsrestar i norsk landbruk, men likevel er det stor forskjell på økologiske og ikkje-økologiske matvarer. Vi treng meir kunnskap om betydninga av dette, seier Iversen.

Professoren var med på ein studie nyleg publisert i American Journal of Clinical Nutrition, som viste at å gå over til økologisk dyrka mat, kan redusere nivået av miljøgifter som blir spora i urinprøver.

Det trengst likevel meir kunnskap om og data på effektar av ulike typar miljøgifter, ikkje minst på barn og over lengre tid.

– Derfor er det spesielt spennande med denne nye undersøkinga, når vi skal undersøkje både mødrer og barn.

Cocktaileffekten

Undersøkinga blir gjort med støtte frå Universitetet i Oslo og Eckbos legat.

Interesseorganisasjonen Økologisk Noreg ønskjer den nye studien velkommen. Dei er tilhengjarar av føre-var-prinsippet, ikkje minst når det gjeld kosthaldet til gravide og barn.

– Nordmenn er i verdstoppen når det gjeld miljøgifter, med 200–400 ulike stoff i kroppane våre. Når slike stoff blir kombinerte, viser nyare forsking at dei kan vere skadelege òg langt under dagens grenseverdiar. Det bekymrar stadig fleire ekspertar. Vel derfor giftfri, økologisk mat så ofte du kan, rår leiar i Økologisk Noreg Markus Hustad.

