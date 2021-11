Koronapass-ordning på plass i løpet av veka

innenriks

– Vi håpar å ha dette på plass i løpet av denne veka. Samtidig jobbar vi med å sjå på meir utbreidd bruk av koronasertifikat nasjonalt, skriv Helse- og omsorgsdepartementet i ein e-post.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier til TV 2 at bruken av koronasertifikat i Noreg vil vere klart i løpet av nokre dagar.

Kan bli aktuelt nasjonalt

Regjeringa opplyste på ein pressekonferanse fredag at dei opnar for at kommunane kan ta i bruk lokale koronapass for å forhindre nedstenging.

Også då vart det nemnt at bruk av koronasertifikat kan bli eit nasjonalt tiltak. Utestader, konsertstader, idrettsarrangement, kinoar og teater, vart nemnde som aktuelle stader for eit slikt tiltak.

– No som alle har fått tilbod om vaksine, er det lettare å sjå for seg at ein kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spreiing av smitte, sa Støre.

Personar med grønt koronasertifikat er anten vaksinerte, immune fordi dei har hatt korona, eller har ein negativ koronatest.

Utsett i Tromsø

Tromsø kommunar hadde planar om å innføre koronasertifikatet lokalt allereie tysdag, men desse planane er no utsette. Dei kan tidlegast innførast fredag, opplyser ordførar Gunnar Wilhelmsen til TV 2.

– Det er veldig forståeleg at det tek tid å få på plass forskrifta, og det er bra om vi får det på plass før helga, seier Wilhelmsen.

Tromsø har den siste tida hatt eit stort smittetrykk. Det siste døgnet er det registrert 75 nye koronatilfelle.

Det er òg eit smitteutbrot på Universitetssjukehuset Nord-Noreg no. Fire pasientar og fem tilsette ved hjartemedisinsk avdeling på UNN i Tromsø har fått påvist koronasmitte, skriv Nordlys.

Trondheim ventar førebels på

Også kriseleiinga i Trondheim diskuterte måndag innføring av koronasertifikat i kommunen. Dei ventar på meir informasjon om den praktiske handteringa frå regjeringa, skriv Dagbladet.

– Vi har ikkje konkludert. Vi er veldig lyttande for tida. Vi vil høyre på kva utelivsbransjen sjølv meiner er klokt og fornuftig no. Så vil vi sannsynlegvis dra nytte av at Tromsø er først i løypa, seier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune.