Det blir folkeavstemming om Alta skal vere i Troms eller Finnmark

innenriks

29 stemde for og seks stemde mot folkeavstemming, skriv NRK.

– Dette er ei sak som engasjerer veldig mange altaværingar. Det er det vi no tek på alvor, seier ordførar Monica Nielsen (Ap).

Kommunen skal greie ut om Alta er best tent med å bli i Finnmark eller gå til Troms. Dette ønskjer dei å presentere til innbyggjarane før dei skal stemme over saka.

– Det som er viktig no, er at vi får eit godt, faktabasert grunnlag i forkant av folkeavstemminga, seier Nielsen.

Ho har tidlegare teke til orde for å sjå mot Troms, men vil i dag ikkje seie kva for fylke ho meiner Alta bør vere ein del av.

– Den prosessen vi set i gang no, blir veldig viktig for meg og veldig mange andre, når det gjeld kva vi skal bestemme oss for. Vi treng meir fakta, seier ho.

Kommunen har greidd ut spørsmålet tidlegare, og i ein rapport som vart lagt fram i juni, var konklusjonen at det beste er å behalde storfylket. No som det uansett ikkje skjer, meiner altså kommunen at det trengst ein ny rapport.

I ei meiningsmåling frå oktober vil fleirtalet bli i Finnmark når fylket blir splitta. Ein tredel svarte at dei var klar for å melde overgang til Troms.

Alta har om lag 20.000 innbyggjarar og ligg ved grensa til Troms.