Utsira er den einaste koronafrie kommunen i Noreg

– Vi hadde besøksrekord på øya i fjor, så det er ganske utruleg, seier ordførar Marte Eide Klovning til NRK.

Det bur cirka 200 personar på øya. Sjølv om det er små forhold, har dei teke pandemien på alvor og følgt alle restriksjonar, seier Klovning.

Fram til denne veka var òg øykommunen Leka i Trøndelag, med i overkant av 500 innbyggjarar, utan koronatilfelle.

– Vi har fått ein positiv koronatest frå før denne veka, og statusen no er at vi har to nye positive på hurtigtest, seier ordførar Elisabeth Helmersen.

