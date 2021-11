Tromsø innfører koronapass – fleire byar kjem truleg etter

innenriks

Regjeringa opna fredag for at kommunar kan ta i bruk koronapasset.

– Vi er i gang med å lage ei forskrift som gir kommunane høve til å ta i bruk koronasertifikat lokalt. Det betyr at til dømes Tromsø, som har mykje smitte no, kan bruke sertifikatet for å halde ope tilbod som elles måtte ha stengt eller hatt avgrensingar, sa statsminister Jonas Gahr Støre på den første koronapressekonferansen sin fredag.

Det aktar Tromsø kommune å gjere så fort som mogleg, opplyser ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap) til VG.

– Vi vil seinast innføre det tysdag i veka som kjem, seier han til avisa.

Blir det opna for dette, er ønsket å bruke det på kulturarrangement, konsertar, konferansar, i julebordssesongen og i utelivsbransjen generelt.

Ønske frå kommunar og næringsliv

Helse- og omsorgsministeren lovar at det snart skal komme ei forskrift som gir kommunane moglegheit til å vedta lokal bruk av koronasertifikat, eller koronapass, som det òg blir kalla.

– Det er eit ønske i fleire kommunar og i næringslivet om å kunne bruke koronasertifikat for å unngå nedstenging, avstandskrav og maksimaltal. Vi vil raskt innføre ei forskrift som gjer at kommunane kan bruke koronasertifikat for å lempe på lokale koronareglar, seier Ingvild Kjerkol (Ap).

Vurderer konsekvensar

Trondheim er ein av kommunane som har etterlyst ei slik ordning.

Kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim stadfestar at koronapass er noko som skal diskuterast gjennom helga. Måndag morgon samlast kriseleiinga for å diskutere saka.

– Vi registrerer det som har vorte sagt på dagens pressekonferanse, og det er jo noko som har vore etterspurt hos oss, seier Tiller til NTB.

Han seier kommunen må finne ut av korleis eit slikt pass best kan brukast, og kva konsekvensar det kan få.

– Nytt verktøy

Helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen seier ho allereie torsdag vart informert om at kommunane no kan ta i bruk koronapass. Førebels ventar kommunen litt og diskuterer tiltaket.

– Det er klart at dette er noko vi vil vurdere. Eg er glad for at regjeringa legg eit nytt verktøy i verktøykassa vår. Vi er inne i ein spesiell fase av pandemien, og det er viktig at vi får draghjelp av regjeringa. Tiltaka vi eventuelt set inn i Bergen, skal gjere at vi kan leve mest mogleg normalt, seier Husa til Bergensavisen.

Også nasjonal bruk blir vurdert

Regjeringa varslar òg at dei vil sjå nærare på meir utbreidd bruk av koronasertifikat nasjonalt.

– Vi vil vurdere om koronasertifikat kan vere aktuelt som eit tiltak for å halde smitten nede, til dømes på utestader, konsertstader, idrettsarrangement, kinoar og teater. No som alle har fått tilbod om vaksine, er det lettare å sjå for seg at ein kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spreiing av smitte, seier statsminister Jonas Gahr Støre.